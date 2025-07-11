秋篠宮ご一家は、原爆投下直後の広島で撮影された写真の企画展をご覧になりました。秋篠宮ご夫妻と、佳子さま、悠仁さまは11日午前、東京都写真美術館で「被爆80年企画展ヒロシマ1945」をご覧になりました。写真展では1945年8月6日、広島に原爆が投下された直後の写真や動画などおよそ160点が展示されています。爆心地から2.2キロ地点で撮影された写真に、秋篠宮さまは、「建物はかなり影響を受けている状況になるんでしょうね」と