男性を殺害し、遺体をスーツケースに入れて多摩川に遺棄した罪などに問われている男性の元交際相手の父親らに対し、実刑判決が言い渡されました。【映像】連行される容疑者西高昌浩被告（54）ら2人はおととし12月、娘の元交際相手で動画配信者の原唯之さん（当時46）を殺害し、遺体をスーツケースに入れて川崎市の多摩川に遺棄した罪などに問われています。横浜地裁は11日の判決で「被害者の中傷するような言動などに追い詰