【PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター】 【PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー】 2026年2月 発売予定 価格：各7,500円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA VALKYRIE TUNE リサ＝キャスター」と「PLAMATEA VALKYRIE TUNE アイリス＝ブルックナー」を7月11日12時より予約受付を開始した。発売は2026年2