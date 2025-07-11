NTTドコモは、7月23日より「d払いアプリ」と「d払い（ネットのお店）」で、dカード以外のクレジットカードで支払いする場合、カードに印字されているローマ字の氏名（カード名義）の登録を必須とする。 登録が必要となる画面の例（d払い） 「d払い」アプリでは、「支払い方法設定」画面で、dカード以外のクレジットカードを選ぶと、名義登録画面に遷移する。また、「d払い（ネ