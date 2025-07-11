警視庁（手前、共同通信社ヘリから）金銭トラブルとなった相手の男性を監禁し、千枚通しで突き刺すなどして金を奪ったとして、警視庁は11日までに、強盗傷害と逮捕監禁の疑いで住所不定、特定抗争指定暴力団山口組系組幹部臼井良容疑者（38）ら3人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。残る2人は、横浜市港北区の職業不詳勝又サードアリ容疑者（29）と神奈川県大和市の配管工武井瞬太容疑者（26）。警視庁は他にも関与し