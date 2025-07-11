名古屋地検が入る庁舎＝2023年、名古屋市教員らが女子児童を盗撮しSNSのグループチャットで共有したとされる事件で、名古屋地検は11日、神奈川県の施設で当時7歳の女児の下着を盗撮し動画を共有したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影など）の罪で、横浜市立小教諭小瀬村史也容疑者（37）を起訴した。起訴状によると、1月29日に女児を盗撮し、2月22日、複数の教員が参加するグループチャットに動画を送信したとしている。