女子児童を盗撮しSNSのグループチャットで共有していた事件で、名古屋地検は11日、神奈川県の施設で当時7歳の女児の下着を盗撮し動画を共有したとして性的姿態撮影処罰法違反の罪で、横浜市の小学校教諭の男（37）を起訴した。