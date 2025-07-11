◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（１１日・ジャイアンツ球場）巨人のエリエ・ヘルナンデス外野手が、勝ち越しの２点適時二塁打を放った。イースタン・日本ハム戦に「３番・中堅」で先発出場。１―１の同点で迎えた２回２死二、三塁の好機で相手の先発左腕・松浦に対すると、カウント３―１から内角のカットボールを引っ張って鋭い当たりで左翼線へ。２者が生還し、勝ち越しに成功した。８日のイースタン・西武戦（カー