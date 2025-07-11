グロービート・ジャパンは7月2日、全国の「らあめん花月嵐」にて、埼玉県・川越にあるつけ麺専門店「頑者」とのコラボによる期間限定メニュー「濃厚魚介豚骨つけめん 頑者」の販売を開始した。「濃厚魚介豚骨つけめん 頑者」(200g/980円)同商品では、「頑者」の店主である大橋英貴氏監修のもと、レシピを一から再構築して実現した濃厚魚介豚骨スープが楽しめる。スープは鶏ガラ・豚骨をじっくり煮込んだベースに、煮干し・鰹節・サ