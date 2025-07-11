JR西日本 JR西日本によりますと、11日午前8時50分ごろ、岡山県早島町のJR宇野みなと線・早島駅構内の六の割踏切で乗用車が縁石に乗り上げ、立ち往生しました。 車をレッカーで移動する作業のため、JR西日本管内でマリンライナーなど6本が運休し、8本に遅れが出ました。JR四国管内では3本が運休し、4本に遅れが出ました。 11日午後2時現在、平常ダイヤで運行しています。