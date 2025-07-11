明星企画は7月19日より、福島の郷土玩具である赤べこをモチーフにした「あかべこカタヌキバウム」(648円)を順次発売する。「あかべこカタヌキバウム」(648円)同商品は、中から赤べこがひょっこり登場する、型ぬきをしながら楽しめるバウムクーヘン。1個入りのコンパクトサイズとなっている。型ぬきイメージしっとりした食感と、やさしい甘さのプレーン味が特徴で、冷蔵庫で少し冷やすことでしっとり感がさらにアップするとのこと。