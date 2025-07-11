2017年春、ゆみmama(@sou0228k)さんに3000グラムの元気な男の子が誕生。そうちゃんと名付けられ、幸せいっぱいの毎日のはずが、彼には「陳旧性(ちんきゅうせい)脳梗塞」という病気が判明します…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。苦しむ人々に勇気と希望を届けたいと願いを込めた作品『障害を受け入れるまでのお話』をどうぞごらんください。 @sou0228k