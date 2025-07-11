俳優の山田裕貴（34）が11日放送のNHK「あさイチ」のプレミアムトークに生出演。結婚後の変化について語った。山田は昨年3月に元乃木坂46で女優の西野七瀬と結婚。結婚を経た心境の変化について聞かれると「安心感は凄くあります」と明かしつつ、「それは、プライべートにおいてで。仕事になるといつもと変わらないというか、自分で頑張るしかないので。そこはちゃんと区切られてるし…」と語った。夫婦の共通の趣味はゲーム