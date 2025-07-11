ハンディマンは7月4日、"肉から"手軽にたんぱく質を補給できる高たんぱくスナック「マッスルチップス」(600円)を発売した。マッスルチップス同商品は、「甘いプロテインバーは飽きた」「肉でたんぱく質をとりたいが、毎回そんなに食べられない」といった声を受けて開発した。素材は鶏肉と塩とスパイスのみで、小麦粉やでんぷん、大豆、砂糖は使わず作ったノンフライ・グルテンフリー・ローカーボのスナック。1袋(30g)で、卵4個分に