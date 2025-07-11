2023年、神奈川県の多摩川の河川敷でスーツケースから男性の遺体が見つかり元交際相手の女や家族ら5人が逮捕・起訴された事件の裁判で、横浜地裁は女の父親と交際相手の男に実刑判決を言い渡しました。この事件は2023年12月、多摩川の河川敷でスーツケースから動画配信者の原唯之さんが遺体で見つかったもので、元交際相手の西高舞被告とその家族ら5人が殺人と死体遺棄などの罪に問われています。横浜地裁は11日、西高舞被告の父親