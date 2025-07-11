イオンモールは7月18日〜8月31日、本格謎解きイベント「イオンモール謎解き探偵の事件簿-時限爆弾を解除せよ-」を、3府県(大阪府・奈良県・和歌山県)のイオンモール13店舗(※)で開催する。イベント告知ポスター同イベントはイオンモールを舞台に参加者自身がプレイヤーとなり、謎を解いていく体験型のゲーム。ある日、平和なイオンモールに「爆弾を仕掛けた」というメッセージが届くが、それによると解除の鍵はモール内のどこかに