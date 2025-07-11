千葉ロッテマリーンズはマリーンズ算数ドリル令和7年度夏号を発行し、千葉市内の国公立小学校109校に無償で配布した。11日には社会貢献活動プロジェクト「MARINESLINKS」の活動の一環として、宮崎竜成内野手が千葉市立真砂西小学校を訪問、児童454人が参加して贈呈式が行われた。マリーンズ算数ドリルは「NPO法人ちば算数・数学を楽しむ会」の協力のもと、千葉ロッテマリーンズや野球に関連した問題で構成されている自習用教