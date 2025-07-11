ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「気圧に敏感なので、体がおさえられるようで目の奥が重たいです…」【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「黒雲情報が入ってきました、注意しましょう」と題し、「私の住んでいる川