歌手の藤あや子さんが自身のブログで、愛猫のマルとオレオと一緒に新曲のCDジャケットに登場したことを投稿しました。 【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの愛猫マル＆オレオ「ジャケ写デビュー」新曲CDに3人で登場曲には “両親への思い” 新曲「想い出づくり」のジャケットには、濃いピンクのニットを着た藤さんが、うつぶせになってこちらを見ているマルとオレオの2頭にやさしく腕をかぶせて頬を寄せている、仲むつま