学校の水泳授業が様変わりしている。熱中症予防やプールの老朽化などを背景に、民間のスポーツクラブに授業を委託したり、複数校によるプールの共同利用を模索したりする動きが各地で広がる。こうした対応策が難しい場合には実技を廃止する学校もあり、専門家は「地域の実情に応じた工夫が必要だ」と指摘している。（八巻朱音）「暑くない」６月１８日午前、東京都目黒区のスポーツ施設「コナミスポーツクラブ碑文谷」の屋内プ