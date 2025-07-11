奥大和ビールは7月1日から、「泊まれる蒸溜所」を開設するためのクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始した。プロジェクト期間は7月31日まで。「泊まれる蒸留所」プロジェクト同プロジェクトは、2021年に開業した「泊まれる醸造所(奥大和ビール併設宿)」に続く第二弾。今回は、クラフトジンの製造と宿泊体験を融合させ、ハーブや植物の香りに包まれる一棟貸しの空間を通して、新しい旅とウェルネスのかたちを提案するものとな