いまSNSで多くの再生回数を稼ぐ「切り抜き動画」。政治の話題を扱う動画では党首や候補者の発言を短く編集し、いまや選挙戦を左右するほど影響力を持っています。一体こうした動画は誰が、どのような目的で作っているのでしょうか。制作者を直撃しました。【写真で見る】SNS上で拡散されている「news23」に関する誤情報小川キャスター欠席で誤情報「切り抜き動画」が拡散先週から、SNS上で拡散されている「news23」に関する誤情報