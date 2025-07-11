韓国の男性グループ・ＰＥＮＴＡＧＯＮのフイが、スポーツ番組の撮影中に鼻骨骨折したと１０日、所属事務所・ＣＵＢＥエンターテインメントが公式ＳＮＳで発表した。同社はＳＮＳで「フイは９日、『ＴｈｅＧｅｎｔｌｅｍａｎ’ｓＬｅａｇｕｅ４』の試合中に負傷し、すぐに病院へ向かい治療を受けた。鼻骨骨折と診断され、医療スタッフから十分な休養と回復する時間が必要だとされた」「本日予定されていたスケジュールや『