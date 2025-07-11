アートダッシュ・トウキョウは7月18日〜11月9日、日本美術の特別展示販売イベント「The JAPAN ART＋」を、羽田空港第一旅客ターミナル5階「THE HANEDA HOUSE」内アートダッシュギャラリーで開催する。体験型アートイベント『The JAPAN ART＋』同イベントは、受け継がれてきた伝統技法に基づく手仕事の逸品に光を当てる体験型アートイベント。日本画、陶芸、工芸、職人の手による手摺り浮世絵など、伝統的な日本の美術品を展示する