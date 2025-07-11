アイアンのミスが多く、練習してもなかなか改善しないゴルファーはいませんか？ 今回は、アイアンのミスの原因と改善をレッスンしていきます！ 根本的な原因 アイアンで多いのは断然こっち！（写真左） ❶手元が浮く( ショットに多い）手元が浮くことでヘッドが体から離れ、ネックに当たってしまう。スイングスピードが速くなるほど浮きやすい傾向がある（写真左） ❷手元が低すぎる