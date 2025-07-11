稲垣吾郎（51）が、10日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。嵐に「根に持っていたこと」を明かした。稲垣は嵐櫻井翔（43）とバラエティー初共演。稲垣は「僕が26歳くらいの時、2000年くらいかな。ハワイにプライベートで旅行に行ったんです」と振り返った。当時は正月をハワイで過ごす芸能人を取材するため多くの記者が同地を訪れており、稲垣は「いつもよりたくさんいて。テレビ局みたいになってて、ホノ