千草が運営する千草ホテル(北九州市八幡東区)は7月7日から、「うきはの桃まるごとパルフェ」を、ダイニングカフェ チグサで発売した。うきはの桃まるごとパルフェ同商品は、千草ホテルのシェフが初めて減農薬栽培の桃を味わった際、その衝撃的な美味しさに心を打たれたことから誕生したメニュー。パフェに使用する桃は、福岡県うきは市の「明果園」を中心とした福岡産限定。明果園では、減農薬かつ手間のかかる特別な栽培方法で桃