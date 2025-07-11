皆さんは出産祝いにどんなものをもらうと嬉しいですか？おもちゃや可愛い洋服など世の中にはさまざまな出産祝いのギフトがありますが、正直なところ最ももらって嬉しいのは現金かもしれませんね。しかし現金というと、あまりに生々しすぎてお友達にはあげにくいもの。そんななか先日ママスタコミュニティには、出産祝いのギフトに関する質問がありました。投稿者さんは3人目を出産したママ友へ、出産祝いとしてAmazonギフトカー