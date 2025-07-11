さいたまアリーナは7月25日〜27日、「けやきひろば水かけまつり2025-KEYAKI WATER SPLASH-」を、さいたま新都心けやきひろばにて開催する。時間は11:00〜21:00(最終日20:00まで)。入場無料。水かけまつりキービジュアル同イベントは、けやきひろばの夏の恒例イベント。東南アジア各国で、豊作や無病息災を祈願して行われる「水かけまつり(ソンクラーン祭)」をアレンジしたもので、けやきひろばサンクンプラザを会場に、参加者同士