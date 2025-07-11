¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡×¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤Ç¤¹¡×ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10Æü¤Ë58ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢?¥Ö¥Á¾å¤²¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¡ª¡ª¤´Í÷¤ÎÄÌ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£10Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¡¦¾¾Â¼¾®¼£Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¶öÁ³¤Ë¤â»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¦¾Ð¡×¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¢