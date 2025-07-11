九井諒子『ダンジョン飯』（KADOKAWA）の登場人物・戦士のフィギュア商品「figma ダンジョン飯 センシ」の販売受付が開始された。 いつもの食事が魔物料理に！『ダンジョン飯』から「コミック皿」や「マルシルTシャツ」などグッズ登場 『ダンジョン飯』よりドワーフのセンシがfigmaシリーズになって登場。細部までリアルに再現されているほか、オプションとして斧や包丁、おたまや箸、サソリ鍋のパーツ