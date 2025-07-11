8月21日に発売される本田真凜の1st写真集（講談社）の先行カット第2弾が公開された。 フィギュアスケーター本田真凜、しなやかな身体を披露24歳の誕生日に1st写真集発売 フィギュアスケーター・本田真凜の24歳の誕生日に発売される1st写真集。氷上とはまた違う、凜としたまなざしと素顔が収録される。 このたび公開されたカットは、プールでの水面に優雅にたゆたうシーン、ノスタ