東武百貨店 池袋本店は7月9日〜15日、「鉄道フェスティバル&駅弁大会」を、8階催事場で開催する。時間は午前10時〜午後7時。特選牡蠣と貝づくし重(道産帆立貝柱バター焼き入り)会場では、9店舗の駅弁を販売するが、そのなかでも注目は名物駅弁の東武限定品。根室本線 厚岸駅(北海道)の「特選牡蠣と貝づくし重(道産帆立貝柱バター焼き入り)」(2,700円)や、東海道本線 草津駅(滋賀県)の「近江牛『匠』」(1,998円)など、4種の東武