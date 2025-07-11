しげの秀一『頭文字D』（講談社）の連載開始30周年を記念したイベント「頭文字D 30th Anniversary 2days」が9月13日・14日に富士スピードウェイで開催される。 『頭文字D』単行本1巻表紙がコットン100％Tシャツに講談社公認Tシャツ新登場 本イベントでは作品の魅力と歴史を五感で体感できる多彩なコンテンツを用意。作品の迫力を間近に感じられる「30周年記念 原画展」をはじめ、アーティストによるスペシャル