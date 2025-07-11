まさかのご本人に驚きの声美容室「DaB AOYAMA」(東京・南青山)の副店長、田村颯汰さんがインスタグラムで公開したヘアチェンジ動画に人気女優が登場し、騒然とした。「相武紗季さん今回もありがとうございました」「前回の酸性ストレートに引き続き、今日はカットとカラーの日」とつづり、女優の相武紗季が来店した様子を投稿。相武はハンディファンを手に、前回施術後の状態を報告しているところから始まり、今回のヘアスタ