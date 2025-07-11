アニメイトホールディングスは、千代田区神田に関するエリアで8月1日〜12月20日の期間中開催する「神田カレーグランプリ 2025」にて、「スーパー戦隊シリーズ50周年」を記念した「スーパー戦隊シリーズ」とのコラボを行うことを発表した。「神田カレーグランプリ 2025」は、毎年千代田区の「神田」を関するエリアで展開されているカレー店の食べ歩きスタンプラリーと、ファン投票でのグランプリを決定する期間中8万人以上が参加す