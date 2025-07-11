イーロン・マスク氏が設立したxAIによって開発されたチャットボット「Grok」は、Xに統合されていることもあって多くのXユーザーが使用しています。そんなGrokがトルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領やその家族を侮辱したとして、裁判所命令でGrokの一部コンテンツへのアクセスが禁止されました。Turkey bans Elon Musk’s Grok over Erdoğan insults - POLITICOhttps://www.politico.eu/article/turkey-ban-elon