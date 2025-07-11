突然の謎かけに困惑【赤ずきんとねこ】赤ずきんの質問になんて答える？ ねこの返答は全て同じで／ねこむかしばなし（1）WEBアニメ化も決定！ 童話×ねこの癒やし系ねこまんが。誰もが知ってる古今東西の昔話に、ねこが登場したらどうなるでしょう？ 原作では悲劇でも、ねこが登場するだけでゆるくてキュートなお話に変貌してしまいます。登場人物たちがねこに絆される姿には、「ねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと