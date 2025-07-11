「DREAMSCOMETRUE」の元メンバーで現在は実業家、音楽家として活躍する西川隆宏が11日、自身のXを更新。「肺気胸」の治療のため入院していたものの、再発のため再手術を受けることを公表した。西川は先月23日にSNSを通じ肺気胸が悪化したため入院することを報告していた。この日「入院して18日目先日、手術をしましたが、その後、残念ながら再発し振り出しに戻ってしまい来週、再手術の予定です」と報告。「いくつの壁