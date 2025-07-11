こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。週末の登山で絶景に出会った瞬間、急いでカメラを取り出したい！ 片方の肩だけ外して底の荷物をガサゴソするけど、他の荷物も邪魔で時間がかかる……。そんな瞬間をユニークなギミックで解決したのがアメリカ発のバックパック「PAXIS Twin Lakes」。特許も取得した構造でバッグを背負ったまま両手フリーで底の荷物に瞬間アクセスできるんですよ。サン