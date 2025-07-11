お笑いコンビ「ミキ」の昴生（39）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。俳優の本田響矢（26）との2ショットを公開した。昴生は「ロケ！！」「#昨日は#本田響矢くん#とロケ！」とコメントし、共演者の本田との2ショットを公開。さらに、「#今のおれのお気に入り！#おれがおばあちゃんやったら#ちょっと家あげて#お菓子とかジュース出して#ちょっと寝ていきって言うて#起きてイチゴとか出して#それなら夕飯も食べていき