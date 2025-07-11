今夜11日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）は、ゲストとして河井ゆずる（アインシュタイン）、DAIGO、原沙知絵、ゆうちゃみが登場。娘が「完全にママ（北川景子）モード」になっていると明かすDAIGO。出演者たちが“パパモード”に戻すための解決策を探ることに。【写真】原沙知絵、お酒を飲んでいる時に言われたくない一言を明かす本番組は、円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴（うた