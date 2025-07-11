ジェームズ・ガン製作総指揮を務めるDCドラマ『ピースメイカー シーズン2』が、米本国と同日となる8月22日よりU‐NEXTにて独占配信されることが決定。配信に先駆け、本作のティザー映像が解禁された。【動画】映画『スーパーマン』に登場するホークガールとグリーン・ランタンの姿も！ドラマ『ピースメイカー シーズン2』ティザー映像2021年公開の映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』より初登場した“過激