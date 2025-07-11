2025年は、デビュー50周年を迎えた「マイメロディ」と20周年を迎えた「クロミ」ふたりの特別な“おそろい”アニバーサリーイヤー！それを盛り上げる夏企画第1弾として、Netflixシリーズ「My Melody ＆ Kuromi」配信記念デザインシリーズが登場します☆第2弾として「マイメロディ・クロミ メロウサロミウサデザインシリーズ」も販売される予定です。 サンリオ「Netflixオリジナルアニメ My Melody ＆ Kuromi デザインシリーズ