◎街のお得調査◎食品・日用雑貨・洋服など物価高のせいでなかなか安く手に入らない昨今どこで買ったらいいかわからない！買うのがお得かわからない！？そこで！街中の「お得」を調査するロケ企画店員やお客さんに取材し、お得情報を徹底調査！ ＜出演者＞ 西尾由佳里滝菜月アナウンサー ＜紹介店舗＞ ■ＡＢＳ 卸売りセンター ゑびすや商店 足立区の本店の他、葛飾区・江戸川区・埼玉県に計５店舗。主に