◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１１日・甲子園）「左尺骨短縮術後に対する骨内異物（プレート）除去術」から復帰した阪神・高橋遥人投手が、１軍に合流した。長いリハビリから６月１８日のウエスタン・広島戦（ＳＧＬ）で実戦復帰。前回登板した７月２日の同ソフトバンク戦（タマスタ筑後）では、５回６安打無失点で７７球を投じていた。度重なる手術を乗り越えてきた不死鳥左腕は、昨季も１軍復帰した８月から５試