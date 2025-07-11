GDEPソリューションズは、サイコムと、業務提携を通じて、ローカル環境におけるLLM(大規模言語モデル)およびRAG(検索拡張生成)導入・試験運用に最適な新製品 トライアルキット「Lepton Novosシリーズ」を2025年7月11日(金)より販売開始します。 GDEPソリューションズ／サイコムト 「Lepton Novos(レプトン・ノボス)シリーズ」  GDEPソリューションズは、サイコムと、業務提携を通じて、ローカル環境におけるLLM(大