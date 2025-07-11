今月4日、クマに襲われ高齢女性が死亡した岩手県北上市で、きょう午前、この現場の近くでクマ1頭が駆除されました。市は女性を襲ったクマと同じ個体の可能性が高いとみています。きょう午前6時10分ごろ、北上市和賀町山口の民家で「小屋から物音がする」と警察に通報がありました。その後、駆けつけた猟友会が小屋から出てきたクマを猟銃で駆除したということです。現場は今月4日に81歳の高齢女性がクマに襲われ死亡した住宅の近く