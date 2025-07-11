クォン・オウル（68）国家報勲部長官候補者が、過去に自身のSNSに投稿した内容で性認識に関する論争に巻き込まれた。【注目】女性職員に堂々とセクハラした韓国市議会議員2012年に流行していた「ソロ大戦」を言及しながら「1回用も大丈夫だ」とコメントし、同じ投稿でセクハラ的表現とされる「カマントゥイ」という隠語も使用していたためだ。7月11日、本サイト提携メディア『時事ジャーナル』の取材を総合すると、彼は2012年12月2