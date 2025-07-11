オーディオインターフェース「E1x2 OTG」 MUSINは、TOPPING Professionalブランドより、ライブストリーミング環境をより高品質な環境にできるというオーディオインターフェース「E1x2 OTG」を7月18日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は23,760円前後。 OTGに対応したUSBケーブルがあれば、スマートフォンやタブレットと直接接続し、高品質なライブ